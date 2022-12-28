Без оголошеної повітряної тривоги: в Херсоні лунають вибухи
Уранці 28 грудня в Херсоні лунають вибухи.
Про це з місця події повідомляють очевидці.
До слова, у ці хвилини в обласному центрі та регіоні загалом не оголошена повітряна тривога.
Нині незмінно “червоною” на карті повітряних тривог із 4 квітня 2022 року залишається Луганська область.
У Криму не скасовують загрозу вже понад 17 діб – із 00:22 11 грудня.
Нагадаємо, що напередодні російські загарбники обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні.
До початку атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.
У медичному закладі зараз перебуває п’ять жінок після пологів.
27 грудня в закладі народилося двоє дітей.
Кількома годинами раніше російські війська атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури Херсону.
Вибуховою хвилею вибито вікна не лише в будівлі підприємства, а й на станції екстреної медичної допомоги та в дитячому садку.
Руйнувань зазнав і приватний будинок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.