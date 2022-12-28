Грудень, 28 в 7:47

Уранці 28 грудня в Херсоні лунають вибухи.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

До слова, у ці хвилини в обласному центрі та регіоні загалом не оголошена повітряна тривога.

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Нині незмінно “червоною” на карті повітряних тривог із 4 квітня 2022 року залишається Луганська область.

У Криму не скасовують загрозу вже понад 17 діб – із 00:22 11 грудня.

Нагадаємо, що напередодні російські загарбники обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні.

До початку атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.

У медичному закладі зараз перебуває п’ять жінок після пологів.

27 грудня в закладі народилося двоє дітей.

Кількома годинами раніше російські війська атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури Херсону.

Вибуховою хвилею вибито вікна не лише в будівлі підприємства, а й на станції екстреної медичної допомоги та в дитячому садку.

Руйнувань зазнав і приватний будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.