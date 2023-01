Январь, 12 в 1:17

Компания Maxar Technologies опубликовала снимки, демонстрирующие масштабы боевых действий в Соледаре и Бахмуте Донецкой области.

Соответствующие фотографии компания опубликовала на своей странице в Twitter.

На первом спутниковом снимке можно увидеть жилые дома в Соледаре за 1 августа 2022 года и снимки после нескольких месяцев боев (за 10 января 2023 года), где те же здания полностью разрушены.

— Снимки показывают масштабы продолжающихся боевых действий между российскими и украинскими войсками, — прокомментировали в компании.

Before (Aug 1, 2022) & after (Jan 10, 2023) #satellite imagery showing the magnitude of the ongoing fighting between Russian & Ukrainian forces. Shown here is the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.6796, long:8.0947) & the apartment buildings that have been completely destroyed. pic.twitter.com/X6rUbDoFXg — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Другие спутниковые снимки Соледара от 1 августа прошлого года и 10 января 2023 года также демонстрируют масштабы разрушений, где можно заметить разрушенные школы и здания в районе, где ведутся ожесточенные бои и постоянные артиллерийские обстрелы.

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

На еще одних снимках от 7 января 2023 года, опубликованных компанией Maxar Technologies, можно увидеть тысячи воронок от снарядов на полях и вдоль дорог в городе Бахмут.

#SatelliteImagery from January 7, 2023, reveals thousands of bomb craters in fields and along roads in and around the town of #Bakhmut, #Ukraine. pic.twitter.com/iAwSLzvX4b — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Ситуация в Соледаре

Накануне в российских СМИ главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин распространил заявление, что Соледар полностью взят под контроль его наемников, а город взят в окружение.

Впрочем, украинские бойцы из 46 ОДШБ, которые героически удерживают город, опровергли окружение вагнеровцами в Соледаре.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Соледар пока не находится в окружении. По его словам, город сейчас “полузахвачен”, а ВСУ удерживают запад и север города. Он добавил, что дорога, которая ведет к Соледару с юга, находится под огневым контролем оккупантов.

Уже 11 января военный из 46-й бригады, которая защищает Соледар, рассказал, что ситуация в городе очень сложная. По его словам, позиции постоянно занимаются и перезанимаются, и никто не может точно сказать, кто что контролирует.

Фото: Maxar Technologies