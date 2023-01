Січень, 12 в 1:17

Компанія Maxar Technologies опублікувала знімки, що демонструють масштаби бойових дій у Соледарі та Бахмуті Донецької області.

Відповідні фотографії компанія опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

На першому супутниковому знімку можна побачити житлові будинки в Соледарі за 1 серпня 2022 року і знімки після кількох місяців боїв (за 10 січня 2023 року), де ті самі будівлі повністю зруйновані.

Зараз дивляться

– Знімки показують масштаби триваючих бойових дій між російськими та українськими військами, – прокоментували в компанії.

Before (Aug 1, 2022) & after (Jan 10, 2023) #satellite imagery showing the magnitude of the ongoing fighting between Russian & Ukrainian forces. Shown here is the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.6796, long:8.0947) & the apartment buildings that have been completely destroyed. pic.twitter.com/X6rUbDoFXg — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Інші супутникові знімки Соледара від 1 серпня минулого року і 10 січня 2023 року також демонструють масштаби руйнувань, де можна помітити зруйновані школи і будівлі в районі, де тривають запеклі бої і постійні артилерійські обстріли.

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

На ще одних знімках від 7 січня 2023 року, опублікованих компанією Maxar Technologies, можна побачити тисячі воронок від снарядів на полях і вздовж доріг у місті Бахмут.

#SatelliteImagery from January 7, 2023, reveals thousands of bomb craters in fields and along roads in and around the town of #Bakhmut, #Ukraine. pic.twitter.com/iAwSLzvX4b — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Ситуація в Соледарі

Напередодні у російських ЗМІ ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин поширив заяву, що Соледар повністю взято під контроль його найманців, а місто взято в оточення.

Втім, українські бійці з 46 ОДШБ, які героїчно утримують місто, спростували оточення вагнерівцями в Соледарі.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Соледар поки що не перебуває в оточенні. За його словами, місто зараз “напівзахоплене”, а ЗСУ утримують захід і північ міста. Він додав, що дорога, яка веде до Соледару з півдня, перебуває під вогневим контролем окупантів.

Вже 11 січня військовий із 46-ї бригади, яка захищає Соледар, розповів, що ситуація в місті дуже складна. За його словами, позиції постійно займаються і перезаймаються, і ніхто не може точно сказати, хто що контролює.

Фото: Maxar Technologies