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Факти / Україна

У Maxar показали супутникові фото Соледара і Бахмута після місяців боїв

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Maxar показали супутникові фото Соледара і Бахмута після місяців боїв

Компанія Maxar Technologies опублікувала знімки, що демонструють масштаби бойових дій у Соледарі та Бахмуті Донецької області.

Відповідні фотографії компанія опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

На першому супутниковому знімку можна побачити житлові будинки в Соледарі за 1 серпня 2022 року і знімки після кількох місяців боїв (за 10 січня 2023 року), де ті самі будівлі повністю зруйновані.

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– Знімки показують масштаби триваючих бойових дій між російськими та українськими військами, – прокоментували в компанії.

Інші супутникові знімки Соледара від 1 серпня минулого року і 10 січня 2023 року також демонструють масштаби руйнувань, де можна помітити зруйновані школи і будівлі в районі, де тривають запеклі бої і постійні артилерійські обстріли.

На ще одних знімках від 7 січня 2023 року, опублікованих компанією Maxar Technologies, можна побачити тисячі воронок від снарядів на полях і вздовж доріг у місті Бахмут.

Ситуація в Соледарі

Напередодні у російських ЗМІ ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин поширив заяву, що Соледар повністю взято під контроль його найманців, а місто взято в оточення.

Втім, українські бійці з 46 ОДШБ, які героїчно утримують місто, спростували оточення вагнерівцями в Соледарі.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Соледар поки що не перебуває в оточенні. За його словами, місто зараз “напівзахоплене”, а ЗСУ утримують захід і північ міста. Він додав, що дорога, яка веде до Соледару з півдня, перебуває під вогневим контролем окупантів.

Вже 11 січня військовий із 46-ї бригади, яка захищає Соледар, розповів, що ситуація в місті дуже складна. За його словами, позиції постійно займаються і перезаймаються, і ніхто не може точно сказати, хто що контролює.

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Фото: Maxar Technologies

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