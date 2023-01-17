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Факти / Україна

Нідерланди нададуть Україні систему ППО Patriot

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Системи ППО Patriot

Нідерланди нададуть Україні систему протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомило нідерландське інформаційне агентство ANP із посиланням на прем’єр-міністра Марка Рютте.

Наразі Марк Рютте перебуває у Вашингтоні на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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Джо Байден подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за “тверду позицію щодо України”, а також розкритикував Росію за її жорстокі дії.

Лідер США назвав Нідерланди “одним із найсильніших союзників та друзів”.

Нагадаємо, що вчора українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи Patriot.

Підготовка триватиме кілька місяців, хоча стандартний термін навчання становить від пів року до року.

Поставку першої батареї ППО Patriot було анонсовано у грудні 2022 році в рамках чергового пакету військової допомоги від США.

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Джерело: The Guardian
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