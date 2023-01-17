Нідерланди нададуть Україні систему ППО Patriot
Нідерланди нададуть Україні систему протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомило нідерландське інформаційне агентство ANP із посиланням на прем’єр-міністра Марка Рютте.
Наразі Марк Рютте перебуває у Вашингтоні на зустрічі з президентом США Джо Байденом.
President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628
— CSPAN (@cspan) January 17, 2023
Джо Байден подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за “тверду позицію щодо України”, а також розкритикував Росію за її жорстокі дії.
Лідер США назвав Нідерланди “одним із найсильніших союзників та друзів”.
Нагадаємо, що вчора українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи Patriot.
Підготовка триватиме кілька місяців, хоча стандартний термін навчання становить від пів року до року.
Поставку першої батареї ППО Patriot було анонсовано у грудні 2022 році в рамках чергового пакету військової допомоги від США.