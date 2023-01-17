Нідерланди нададуть Україні систему ППО Patriot

Січень, 17 в 19:42

Нідерланди нададуть Україні систему протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомило нідерландське інформаційне агентство ANP із посиланням на прем’єр-міністра Марка Рютте.

Наразі Марк Рютте перебуває у Вашингтоні на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628 — CSPAN (@cspan) January 17, 2023

Джо Байден подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за “тверду позицію щодо України”, а також розкритикував Росію за її жорстокі дії.

Лідер США назвав Нідерланди “одним із найсильніших союзників та друзів”.

Нагадаємо, що вчора українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи Patriot.

Підготовка триватиме кілька місяців, хоча стандартний термін навчання становить від пів року до року.

Поставку першої батареї ППО Patriot було анонсовано у грудні 2022 році в рамках чергового пакету військової допомоги від США.