Навіть на вихідних в Україні є значний дефіцит потужності в енергосистемі. Така ситуація з електрикою спостерігається через атаки РФ, внаслідок яких пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Також з технічних причин в ремонт виведено один з блоків ТЕС, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.

Де не буде світла 30 січня 2023 року – читайте далі у матеріалі.

У Києві обмеження споживання електроенергії вдень становлять 955 МВт, вночі – 669 МВт. В області вдень обмеження сягають 682 МВт, вночі – 615 МВт.

Зараз дивляться

У столиці та області діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу. Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Графік складається з трьох позначень: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатися свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Хмельницька область

Із 30 січня в Хмельницькій області починають діяти нові графіки погодинних відключень світла.

Із понеділка черг на відключення буде шість, а не чотири.

Збільшений буде й часовий проміжок відсутності світла – із чотирьох годин до шести.

З’ясувати, коли буде вимкнено світло, можна за посиланням Відключення за адресою.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Чернівецька область

У Чернівецькій області споживачі поділені на 18 черг, яким за розкладом вимикають світло.

Актуальний графік відключення можна переглянути за посиланням.

Рівненська область

У Рівненській ОВА оприлюднили графіки відключень електроенергії у понеділок, 30 січня.

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області із відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися із фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Одеська область

В Одеській області досі тривають екстрені відключення.

В ДТЕК наголошували, що роботи з відновлення продовжуватимуться щонайменше до кінця січня.

Лише після цього Одещина зможе повернутись до стабілізаційних графіків.

Зараз енергетики докладають максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по кілька годин на добу.

Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно чотири години на добу.

Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Дніпропетровська область

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії на день для Дніпропетровської області:

вдень 1159 МВт;

вночі 1208 МВт.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Житомиробленерго та Запоріжжяобленерго.