Зеленский прилетел в Париж, где встретится с Макроном и Шольцем

Февраль, 08 в 23:21

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где он должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Самолет ВВС Великобритании с Зеленским на борту приземлился в аэропорту Париж-Орли в 22:45 по киевскому времени. Его встречал почетный караул и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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Также во Францию прибыл Олаф Шольц.

После короткой фотосессии на трапе Зеленский отправился в Елисейский дворец, где примет участие в ужине с Макроном и Шольцом.

Напомним, что в течение 8 февраля президент Владимир Зеленский совершил визит в Британию, где встретился с главой правительства Соединенного Королевства Риши Сунаком и британским монархом Чарльзом III.

Фото: скрин с видео