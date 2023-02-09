Зеленський прилетів до Парижа, де зустрінеться з Макроном та Шольцем
Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де він має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Літак ВПС Великобританії із Зеленським на борту приземлився в аеропорту Париж-Орлі о 22:45 за київським часом. Його зустрічав почесний караул і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.
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Також до Франції прибув Олаф Шольц.
Після короткої фотосесії на трапі Зеленський вирушив до Єлисейського палацу, де візьме участь у вечері з Макроном та Шольцем.
Нагадаємо, що упродовж 8 лютого президент Володимир Зеленський здійснив візит до Британії, де зустрівся з главою уряду Сполученого Королівства Ріші Сунаком та британським монархом Чарльзом III.
Фото: скрін з відео