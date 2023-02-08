Лютий, 08 в 21:30

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали британську базу у військовому таборі Bovington Camp для зустрічі з українськими військовими.

Як повідомляє Sky News, йдеться про українських солдатів, яких тренує британська армія.

Президент та прем’єр прибули на базу гелікоптером, після чого їм презентували симулятор танка Challenger 2, який використовувався з навчальною метою.

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Український лідер подякував британському колезі Сунаку за підтримку та вручив медалі деяким українським військовослужбовцям.

– Для нас велика честь, що всі ви тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших родин надихає нас. Ми будемо з вами до кінця, і ви переможете, – сказав прем’єр Сунак.

На сайті Офісу президента також продемонстрували практичні елементи тренувального курсу, після чого Володимир Зеленський поспілкувався з військовими та командуванням бази, а також вручив українським військовослужбовцям державні нагороди.

– Я побачив, що хлопці готові навчатися швидко. Наші військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території. Бачу, що тут є все необхідне для цього, зокрема й потужні танки. Саме такі, як нам потрібні. І ми робимо все, щоб вони так само швидко з’явилися на полі бою, – сказав президент України.

Зокрема, президент нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІІ ступеня та медалями За військову службу Україні танкістів, десантників та механіків ЗСУ.

Зеленський та Сунак відвідали військовий табір, де тренуються українські солдати: як це було / 5 фотографий

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що британські танки Challenger 2 отримає, ймовірно, 25-а окрема повітряно-десантна бригада.

– Президент Зеленський та прем’єр Сунак відвідали навчальний центр, де проходять тренування військовослужбовців саме цієї бригади, – зазначив журналіст.

Він додав, що спільні фото Зеленського та Сунака з військовими були зроблені на фоні навчальних танків.

Зеленський та Сунак відвідали військовий табір, де тренуються українські солдати: як це було / 5 фотографий

Упродовж 8 лютого президент Володимир Зеленський здійснив візит до Британії, де зустрівся з главою уряду Сполученого Королівства Ріші Сунаком та британським монархом Чарльзом III.