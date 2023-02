В пятницу, 17 февраля, стартует 59-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC).

Конференция считается ключевым западным форумом по внешней политике и политике безопасности. В 2022 году она проходила за несколько дней до широкомасштабного вторжения РФ. Тогда мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский, призвавший союзников предоставить новейшее оружие для ВСУ, гарантии безопасности и ввести превентивные санкции против России.

Прошел почти год, и Мюнхенская конференция по безопасности вновь собирает мировых лидеров для дискуссии, центральной темой которой станет война в Украине и ее глобальные последствия.

Что известно о конференции и чего ждать Украине от этого мероприятия – далее в материале.

Война как переломный момент: место проведения, сроки и ключевые темы MSC 2023

Мюнхенская конференция по безопасности является ежегодным мероприятием, которое проводится с 1962 года в Мюнхене.

59-я конференция состоится с 17 по 19 февраля 2023 года в офлайн формате, то есть при личном присутствии мировых лидеров. Традиционным местом проведения является отель Bayerischer Hof в Мюнхене.

Конференция пройдет под девизом Re:vision, который в этом году также является названием Мюнхенского доклада по безопасности. В названии Re:vision наблюдается игра слов: это и “ревизия, ревизионизм”, в котором авторы доклада обвиняют РФ и Китай, а также “пересмотр, видение”, то есть новый взгляд стран Запада на мировые процессы.

Конференция впервые пройдет под председательством Кристофа Хойсгена – немецкого дипломата, бывшего представителя Германии в ООН и бывшего советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Хойсген прекрасно осведомлен о ситуации в Украине. Он участвовал в подготовке Минских соглашений, а сейчас выступает с достаточно жесткой критикой в адрес России, подчеркивает, что Крым – это часть Украины, и поддерживает призыв Киева о поставках западных истребителей.

В анонсе MSC 2023 отмечается, что конференция состоится через год после Zeitenwende (в переводе с немецкого – поворотного момента), которым стала полномасштабная война в Украине.

Ключевыми темами конференции станут война в Украине и ее глобальное влияние, анализ ситуации через год после начала полномасштабной агрессии РФ, помощь Киеву, а также роль Запада в реагировании на новые вызовы. Кроме того, на полях конференции правительство Германии представит новую стратегию национальной безопасности ФРГ.

Конференция в Мюнхене должна ответить на ряд ключевых вопросов:

Ожидается, что почти через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину MSC 2023 позволит оценить сплоченность союзников по НАТО и политическую приверженность международному порядку, основанному на правилах. Участники также обсудят глобальную безопасность в таких аспектах, как изменения климата, голод и бедность в мире.

Будет обсуждаться потребность в инновациях в сфере цифровых и информационных технологий, а также связь между политикой безопасности и культурой.

Мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности будут транслироваться на сайте и в соцсетях MSC.

