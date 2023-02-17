Февраль, 17 в 8:00

В пятницу, 17 февраля, стартует 59-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC).

Конференция считается ключевым западным форумом по внешней политике и политике безопасности. В 2022 году она проходила за несколько дней до широкомасштабного вторжения РФ. Тогда мероприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский, призвавший союзников предоставить новейшее оружие для ВСУ, гарантии безопасности и ввести превентивные санкции против России.

Прошел почти год, и Мюнхенская конференция по безопасности вновь собирает мировых лидеров для дискуссии, центральной темой которой станет война в Украине и ее глобальные последствия.

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Что известно о конференции и чего ждать Украине от этого мероприятия – далее в материале.

Война как переломный момент: место проведения, сроки и ключевые темы MSC 2023

Мюнхенская конференция по безопасности является ежегодным мероприятием, которое проводится с 1962 года в Мюнхене.

59-я конференция состоится с 17 по 19 февраля 2023 года в офлайн формате, то есть при личном присутствии мировых лидеров. Традиционным местом проведения является отель Bayerischer Hof в Мюнхене.

Конференция пройдет под девизом Re:vision, который в этом году также является названием Мюнхенского доклада по безопасности. В названии Re:vision наблюдается игра слов: это и “ревизия, ревизионизм”, в котором авторы доклада обвиняют РФ и Китай, а также “пересмотр, видение”, то есть новый взгляд стран Запада на мировые процессы.

Конференция впервые пройдет под председательством Кристофа Хойсгена – немецкого дипломата, бывшего представителя Германии в ООН и бывшего советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Хойсген прекрасно осведомлен о ситуации в Украине. Он участвовал в подготовке Минских соглашений, а сейчас выступает с достаточно жесткой критикой в адрес России, подчеркивает, что Крым – это часть Украины, и поддерживает призыв Киева о поставках западных истребителей.

В анонсе MSC 2023 отмечается, что конференция состоится через год после Zeitenwende (в переводе с немецкого – поворотного момента), которым стала полномасштабная война в Украине.

Ключевыми темами конференции станут война в Украине и ее глобальное влияние, анализ ситуации через год после начала полномасштабной агрессии РФ, помощь Киеву, а также роль Запада в реагировании на новые вызовы. Кроме того, на полях конференции правительство Германии представит новую стратегию национальной безопасности ФРГ.

Конференция в Мюнхене должна ответить на ряд ключевых вопросов:

Как выглядит мир спустя год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Является ли война индикатором того, что мир стал более жестоким, что в нем царит безнаказанность, сильные делают то, что хотят, а слабые должны страдать.

Может ли мир вернуться к основанному на правилах международному порядку.

Ожидается, что почти через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину MSC 2023 позволит оценить сплоченность союзников по НАТО и политическую приверженность международному порядку, основанному на правилах. Участники также обсудят глобальную безопасность в таких аспектах, как изменения климата, голод и бедность в мире.

Помимо войны в Украине, среди тем будут ядерный кризис (в частности в контексте Ирана), сложная ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, напряженные отношения между Западом и Китаем, ближневосточный конфликт.

Будет обсуждаться потребность в инновациях в сфере цифровых и информационных технологий, а также связь между политикой безопасности и культурой.

Мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности будут транслироваться на сайте и в соцсетях MSC.

You won’t attend #MSC2023 in person? Good news: Follow the sessions live on social media and our website: https://t.co/rKeKK3YDJ8 Tune in ???? pic.twitter.com/UX91QoJG0Z — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 16, 2023

В дополнение к основной программе конференции (выступлениям, дебатам, круглым столам) на полях MSC пройдут официальные мероприятия, организованные аналитическими центрами, госучреждениями, общественными организациями и т. д. В частности, в Мюнхене состоится 6-й Украинский ланч.

А в воскресенье, 19 февраля, в последний день конференции состоится показ документального фильма Свобода в огне: Борьба Украины за свободу. Ленту снял американский режиссер Евгений Афинеевский при содействии платформы Netflix. Фильм демонстрирует ужасные реалии, которые ежедневно переживают украинцы во время спровоцированной РФ войны, и мужество украинского народа, готового защищать свою землю до последней капли крови.

Лента является продолжением фильма Зима в огне, посвященного событиям Революции Достоинства 2013-2014 годов (режиссером также был Афинеевский).

Участие Украины и выступление Зеленского

По данным немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, конференцию 17 февраля откроет президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он выступит с речью при помощи видеосвязи, а также ответит на вопросы.

После этого планируется речь канцлера Германии Олафа Шольца, а далее – президента Франции Эммануэля Макрона.

В субботу, 18 февраля, ожидаются выступления вице-президента США Камалы Харрис и премьера Великобритании Риши Сунака.

Макрон на конференции обсудит, как “обеспечить поражение РФ” в Украине, а также будущие механизмы поддержки мира в Европе, “чтобы такой конфликт не повторился”.

А вице-президент США Камала Харрис обсудит дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона, отметит мужество украинского народа, а также подтвердит обязательства по взаимной обороне в рамках НАТО.

Во второй день конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие в панельной дискуссии со своими коллегами из Германии (Анналеной Бербок) и США (Энтони Блинкеном).

В целом ожидается участие в MSC почти 150 высокопоставленных чиновников со всего мира. Среди них более 45 глав государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, руководители НАТО, Евросоюза, ООН.

Представителей власти РФ не позвали

Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году. Как объяснил глава MSC Кристоф Хойсген, организаторы не хотят предоставлять трибуну для кремлевской пропаганды.

Ранее делегацию РФ традиционно возглавлял глава МИД Сергей Лавров.

– Мы не хотим давать Лаврову трибуну для его пропаганды. Его намеренно не пригласили, – сообщил Хойсген во время пресс-конференции в Берлине.

Вместо представителей Кремля организаторы решили пригласить на конференцию представителей так называемой российской оппозиции: Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, Юлию Навальную, Жанну Немцову.

В субботу вечером, 18 февраля, запланирована дискуссия о будущем России.

Украина и глобальная безопасность в фокусе внимания

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подтвердил, что в фокусе внимания мировых лидеров будет война в Украине.

В начале этой недели он сообщил журналистам, что главной темой MSC 2023 года станут угрозы мировой безопасности, особенно в свете российской агрессии против Украины.

– Понятно, что во время конференции мы будем обсуждать тему Украины, но принципиально мы будем ставить вопрос: как мы можем гарантировать в дальнейшем уважение к мирному порядку, основанному на правилах, Хартии ООН, Конвенции прав человека и тому подобное. Будет ли в дальнейшем преобладать закон сильного или сила закона, — подчеркивал Хойсген.

В связи с этим в повестку дня конференции включили вопрос о преследовании за военные преступления РФ против Украины. MSC 2023 должна обратить внимание на безнаказанность политических лидеров за военные преступления, преступление агрессии и преступления против человечности. Участники мероприятия обсудят, как с этим бороться.

В интервью Немецкой редакционной сети ( RND) он сообщал, что в конференции примет участие главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан.

Во вступлении к Мюнхенскому докладу по безопасности 2023 Хойсген уточнил, что не все страны-члены ООН осудили вторжение РФ и попытку аннексии украинских территорий. Речь идет о странах Азии, Африки и Южной Америки, которые недовольны существующим международным порядком.

– Поэтому на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году мы сосредоточимся не только на противодействии ревизионизму, но и на создании позитивного видения более мирного и преуспевающего мира, — объяснил Хойсген.

Приоритеты Украины на MSC 2023

Три ключевых приоритета Украины на Мюнхенской конференции по безопасности 2023 недавно озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба. Речь идет о таких темах, которые будет продвигать на полях мероприятия украинская делегация:

поставка Украине дальнобойных ракет и боевых самолетов;

членство нашей страны в НАТО;

будущее России.

– Мы будем продвигать… приоритетные для Украины темы. Ключевая – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России, – подчеркнул министр.

Кулеба уточнил, что на MSC 2023 году соберутся ключевые фигуры в сфере евроатлантической безопасности. Именно поэтому в центре внимания будут темы, связанные с безопасностью Украины, Европы и мира.

Украинский ланч в Мюнхене

В субботу, 18 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится 6-й Украинский ланч на тему: Год спустя: борьба Украины за свободу. Что дальше?

Мероприятие традиционно организуют Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука. Начало – в 14:30.

Во время Украинского ланча будут обсуждать:

Пути прекращения войны в Украине, ее последствия для Европы и международного порядка.

В чем проявлялась поддержка Украины со стороны западных партнеров с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Как развивается война на военном, экономическом, политическом и информационном фронтах.

Амбиции украинских и западных лидеров по поводу нынешнего состояния войны и что можно сделать еще.

Одной из ключевых тем дискуссии будет формула мира из 10 пунктов, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидания от конференции: оценки экспертов

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV выделил три ключевые темы Мюнхенской конференции по безопасности:

1. Первый вопрос, который станет одним из приоритетных, это российская агрессия против Украины, агрессивная политика и гибридные влияния РФ в Европе и мире.

– В этом смысле мы, конечно, будем обсуждать и выносить проблематику дальнейшей поддержки Украины, необходимости предоставления оружия и финансовой поддержки. Также введение дополнительных санкций против РФ, — отметил Мусиенко.

2. Второй вопрос – фактор Китая, его отношения с США и странами Европы. По словам эксперта, это тоже будет одна из ключевых тем.

3. Третий вопрос – что делать с Россией по завершении полномасштабной войны. В этом контексте Александр Мусиенко напомнил об интервью главы MSC Кристофа Хойсгена, в котором тот заявил о необходимости “депутинизации” России в будущем, поскольку сейчас все в РФ ориентировано на кремлевского диктатора Владимира Путина.

– Исходя из того, что сказал руководитель Мюнхенской конференции в одном из интервью, что потребуется “депутинизация России”, очевидно, вызревает к обсуждению тема, что делать с РФ после войны. То есть как трансформировать и изменить Россию, заставить ее измениться таким образом, чтобы она трансформировалась в какое-то государственное образование или несколько государственных образований, которые не будут вести агрессивные войны и не будут раздражителем международной безопасности, — подчеркнул Мусиенко.

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В то же время политолог Владимир Фесенко объяснил Фактам ICTV, что на Мюнхенской конференции не принимают решений, это дискуссионный форум, на полях которого обсуждают важнейшие вопросы ситуации с безопасностью в мире.

Политолог отметил, что война в Украине и поддержка нашего государства станет одной из главных тем конференции.

– Каким образом не просто завершить эту войну, а так ее завершить, чтобы обеспечить безопасность и для Украины, и для Европы, какой должна быть будущая архитектура безопасности в Европе и мире. Ну и вызовы для международной безопасности со стороны РФ и Китая. В обнародованном докладе организаторы конференции обращают на это основное внимание, — рассказал Фесенко.

Политолог назвал Мюнхенскую конференцию “Давосом в сфере безопасности”, охватывающим практически все направления международной безопасности.

– Для Украины нынешняя конференция, дискуссия будет важна, прежде всего, с точки зрения именно пробивания более действенных подходов для нашей поддержки. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что нам сейчас очень важно убедить наших партнеров, что нам нужны дальнобойные ракеты, авиация и более оперативная, своевременная помощь, — уточнил Фесенко.

Политолог напомнил, что сейчас каждый шаг по выделению новых видов вооружения происходит после длительных дискуссий, в результате чего теряется время.

Владимир Фесенко также считает, что одной из тем дискуссий будет будущее РФ: “что дальше делать с Россией”.

Политолог добавил, что политиков и экспертов сейчас волнует не только вопрос, когда завершится война в Украине, но и как именно это произойдет.

– Потому что просто прекращение войны не означает, что возобновится безопасность. К величайшему сожалению, могут остаться риски новой войны. И для Украины даже в идеальном варианте, когда мы выйдем на границы 1991 года, важно, чтобы были эффективные гарантии безопасности, — отметил Фесенко.

Он уточнил, что, по мнению большинства экспертов, такой действенной гарантией может быть членство Украины в НАТО по завершении войны. Это может стать залогом того, что РФ не начнет новую агрессию.

Источник: Munich Security Conference 2023, Министерство обороны Германии, Deutsche Welle, Укринформ, RND