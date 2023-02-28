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Факты / Україна

Для предотвращения провокаций: Украина возводит фортификационные сооружения на границе с Молдовой

Юлия Соколова, редактор ленты
Держприкордонслужба
Фото: Госпогранслужба

Украина усиливает контроль на границе с непризнанным Приднестровьем (Молдова). Украинские военнослужащие строят там фортификационные сооружения.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

– На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, где с момента полномасштабного вторжения РФ Силы обороны, в том числе подразделения ГПСУ, усилили это направление. Эти мероприятия продолжаются до сих пор. Происходит не только усиление подразделениями, но и проведение необходимых инженерно-фортификационных работ, – отметил Демченко.

По его словам, границам Украины с Молдовой и Беларусью сейчас уделяется тщательное внимание, поскольку враг может создавать там провокации.

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– Мы понимаем коварство врага, понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Поэтому мы должны быть готовы ко всему по всем угрожающим направлениям, – объяснил Демченко.

Он уточнил, что на границе с непризнанным Приднестровьем решением правительства Украины все пункты пропуска были закрыты. Там сейчас не осуществляются меры пограничного контроля.

Пограничники проверяют лиц, которые находятся рядом с украинской границей.

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Как известно, Приднестровье является административной единицей Молдовы, на территории которой при участии РФ возникло самопровозглашенное, непризнанное образование “Приднестровская Молдавская Республика”. Международное сообщество признает Приднестровье частью Молдовы.

Недавно появилась информация о том, что Россия планирует организовать государственный переворот в Молдове. Эти данные впервые озвучил 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку.

Впоследствии президент Молдовы Майя Санду рассказала, что план РФ предусматривает совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов молдавской государственной власти.

На фоне этих сообщений в Молдове произошла смена правительства, его возглавил экс-министр внутренних дел Дорин Речан. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ разработала несколько сценариев по дестабилизации Молдовы. Речь идет, в частности, о планах Кремля открыть новый фронт против Украины с использованием аэропорта Кишинева.

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