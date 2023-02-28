Февраль, 28 в 13:59

Украина усиливает контроль на границе с непризнанным Приднестровьем (Молдова). Украинские военнослужащие строят там фортификационные сооружения.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

– На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, где с момента полномасштабного вторжения РФ Силы обороны, в том числе подразделения ГПСУ, усилили это направление. Эти мероприятия продолжаются до сих пор. Происходит не только усиление подразделениями, но и проведение необходимых инженерно-фортификационных работ, – отметил Демченко.

По его словам, границам Украины с Молдовой и Беларусью сейчас уделяется тщательное внимание, поскольку враг может создавать там провокации.

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– Мы понимаем коварство врага, понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Поэтому мы должны быть готовы ко всему по всем угрожающим направлениям, – объяснил Демченко.

Он уточнил, что на границе с непризнанным Приднестровьем решением правительства Украины все пункты пропуска были закрыты. Там сейчас не осуществляются меры пограничного контроля.

Пограничники проверяют лиц, которые находятся рядом с украинской границей.

Как известно, Приднестровье является административной единицей Молдовы, на территории которой при участии РФ возникло самопровозглашенное, непризнанное образование “Приднестровская Молдавская Республика”. Международное сообщество признает Приднестровье частью Молдовы.

Недавно появилась информация о том, что Россия планирует организовать государственный переворот в Молдове. Эти данные впервые озвучил 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку.

Впоследствии президент Молдовы Майя Санду рассказала, что план РФ предусматривает совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов молдавской государственной власти.

На фоне этих сообщений в Молдове произошла смена правительства, его возглавил экс-министр внутренних дел Дорин Речан. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ разработала несколько сценариев по дестабилизации Молдовы. Речь идет, в частности, о планах Кремля открыть новый фронт против Украины с использованием аэропорта Кишинева.