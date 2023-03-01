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Факты / Україна

Это как один пистолет на три пулемета: Игнат сравнил украинскую авиацию с российской

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: АрміяInform

Украинская военная авиация значительно уступает российской.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, — это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они — с автоматом или с пулеметом в 200 метрах, — сказал он.

Игнат отметил, что количество вооружения и имеющиеся технологии играют ключевую роль в обеспечении контроля над воздушным пространством.

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– Именно поэтому нам нужны самолеты, такие как F-16, которые прошли этапы глубокой модернизации, которые могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары, — подчеркнул спикер.

Игнат объяснил, что советская техника не способна решать такие задачи.

– Пилоты делают все возможное, выдавливают из этой техники, что можно. Но нам нужны новые самолеты, — сказал Игнат.

Напомним, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обсудил со своим коллегой, командующим Воздушных сил США в Европе и Африке Джеймсом Гекером возможность предоставления Украине современных истребителей F-16.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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