Это как один пистолет на три пулемета: Игнат сравнил украинскую авиацию с российской
Украинская военная авиация значительно уступает российской.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
– Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, — это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они — с автоматом или с пулеметом в 200 метрах, — сказал он.
Игнат отметил, что количество вооружения и имеющиеся технологии играют ключевую роль в обеспечении контроля над воздушным пространством.
– Именно поэтому нам нужны самолеты, такие как F-16, которые прошли этапы глубокой модернизации, которые могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары, — подчеркнул спикер.
Игнат объяснил, что советская техника не способна решать такие задачи.
– Пилоты делают все возможное, выдавливают из этой техники, что можно. Но нам нужны новые самолеты, — сказал Игнат.
Напомним, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обсудил со своим коллегой, командующим Воздушных сил США в Европе и Африке Джеймсом Гекером возможность предоставления Украине современных истребителей F-16.
Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов на истребителях F-16.