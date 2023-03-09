Березень, 09 в 13:49

Космічний апарат ICEYE, придбаний за кошти українців, допоміг українським військовим виявити та знищити тисячі одиниць техніки армії РФ.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Апарат ICEYE ще називають “народним супутником”, оскільки кошти на нього збирали звичайні українці. Він почав працювати на користь України наприкінці вересня минулого року, надаючи важливі на фронті розвідувальні дані.

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– Воєнна розвідка України почала використовувати “народний супутник” з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу, – зазначили в ГУР.

Десятки літаків та ЗРК: скільки техніки РФ допоміг знищити “народний супутник” ICEYE / 5 фотографий

За даними розвідки, протягом останніх п’яти місяців співробітники ГУР за допомогою супутника здійснили космічну радіолокаційну розвідку майже 1 тис. локацій, де РФ розташувала свої війська. Йдеться як про тимчасово окуповані, так і інші території, які становили інтерес для Збройних сил України.

Космічний апарат ICEYE дозволив виявити 360 наметів окупантів у місцях розташування армії РФ, а також 7 321 одиницю російської військової та спеціальної техніки.

Це, зокрема: 45 літаків; 27 гелікоптерів; 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер; 36 зенітних ракетних комплексів С-300; 12 ЗРК Панцирь С1; 11 ворожих радіолокаційних станцій; 10 понтонних переправ.

– Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України, – наголосили в розвідці.

В ГУР подякували українцям за допомогу під час збору коштів на супутник, який став “очима” ЗСУ на орбіті. Як уточнили в розвідці, апарат дозволяє цілодобово, в будь-яку погоду виявляти та нищити замасковану військову техніку, озброєння та особовий склад РФ.

Як відомо, кошти на “народний супутник” ICEYE збирав Благодійний фонд Сергія Притули. Українці пожертвували 600 млн грн.

Спочатку збір коштів відбувався для закупівлі безпілотників Bayraktar, однак компанія-виробник повідомила, що надасть їх Україні безкоштовно.

Тож за зібрані кошти фонд купив супутник, який надав ЗСУ доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більш ніж на рік. Це дозволило українським військовим планувати оперативні операції. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, супутник залишиться у власності України.

Лише за два дні доступу до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE українські військові знищили бронетехніки РФ на суму більшу, ніж коштував проєкт із купівлі супутника.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ICEYE, ГУР Міноборони України