В окремих областях України оперативно збудують фортифікаційні споруди

Березень, 10 в 16:49

Кабінет міністрів на засіданні 10 березня узгодив питання невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях України.

Ці роботи проводитимуться, зокрема, за рахунок коштів, передбачених відповідною програмою Міноборони, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з рішенням Кабміну, Міноборони, Мінфіну, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Мінекономіки, Генштабу ЗСУ та відповідним ОВА невідкладно дано завдання забезпечити будівництво цих фортифікаційних споруд.

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За словами Шмигаля, коли обласні військові адміністрації визначаться з потребами, уряд окремо розгляне пропозиції щодо збільшення фінансування.

Наразі українські військовослужбовці зводять фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою через загрозу провокацій з боку невизнаного Придністров’я.

Так само Україна приділяє багато уваги кордону з Білоруссю та РФ. Смугу кордону з цими країнами місцями розширять до 2 км.