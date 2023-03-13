Март, 13 в 16:14

В Херсоне слышны взрывы.

Об этом пишут в Telegram-пабликах.

Официальной информации пока нет.

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Напомним, что с самого утра 13 марта в Херсоне были слышны взрывы. Сообщалось, что вражеские прилеты были за городом в селе Степановка на севере от окраин Херсона.

Напомним, что 11 марта оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон, были попадания вблизи супермаркета, в результате чего погибли три человека, еще трое получили ранения.

12 марта снова прозвучали взрывы в Херсоне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.