Березень, 15 в 1:05

Місто Курахове, яке в ніч проти 14 березня зазнало обстрілу, частково залишається без електрики.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно ввечері — за попередньою інформацією, минулося без жертв. Але пошкоджені 8 багатоповерхівок та трансформаторна підстанція — понад 1 тис. абонентів опинилися без світла, – написав він.

Павло Кириленко додав, що електропостачання в місті буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Нагадаємо, зранку 14 березня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще дев’ять осіб дістали поранення.

Перед цим, 25 лютого поточного року, Росія також била ракетами по Краматорську. Тоді було поранено жінку, пошкоджено 21 приватний будинок та зруйновано амбулаторію.

Фото: Павло Кириленко