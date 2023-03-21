Март, 21 в 10:28

21 марта в Черном море находится семь российских кораблей.

Ракетоносители пока не зафиксированы, сообщают в Оперативном командовании Юг.

К слову, еще около шести утра 21 марта корабельная группировка РФ в Черном море состояла из восьми кораблей.

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Ракетоносители в то время также находились в пунктах базирования.

– Мы всегда акцентируем внимание на том, что гипотетически РФ может осуществить пуски ракет даже из пунктов базирования, хоть это и противоречит мерам безопасности. Но враг не соблюдает нормы и правила ведения войны. Тем более не ценит ни свое население, ни своих сторонников, которые у них есть, в частности, на временно оккупированной территории, – подчеркнула в эфире телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины напоминает, что на днях снаряженные российские ракетоносители находились на службе, поэтому запас Калибров у россиян все же есть. Они могут вывести ракетоносители на боевое дежурство в течение двух-трех часов.

В настоящее время уровень ракетной опасности высокий, поскольку у РФ еще есть тактическая стратегическая авиация.

– К примеру, вчера российская тактическая авиация пыталась поразить наши силы ПВО, выпустив противорадиолокационную ракету по Николаевской области, но средствами воздействия она была уничтожена. Это свидетельствует о том, что россияне продолжают выискивать наши системы противовоздушной обороны, и такие точечные ракетные удары в их тактике остаются, – отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что вечером 20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в это время на севере временно оккупированного Крыма во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр НК.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Оперативное командование Юг