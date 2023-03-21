Березень, 21 в 10:28

21 березня в Чорному морі перебуває сім російських кораблів.

Ракетоносіїв наразі не зафіксовано, повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

До слова, ще близько близько шостої ранку 21 березня корабельне угруповання РФ у Чорному морі складалось із вісьмох кораблів.

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Ракетоносії на той час також перебували в пунктах базування.

– Ми завжди акцентуємо увагу на тому, що гіпотетично РФ може здійснити пуски ракет навіть із пунктів базування, хоч це й суперечить заходам безпеки. Але ворог не дотримується норм та правил ведення війни. Тим паче не цінує ні своє населення, ні своїх прибічників, які в них є, зокрема, на тимчасово окупованій території, – наголосила в ефірі телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України нагадує, що днями споряджені російські ракетоносії перебували на службі, тому певний запас Калібрів у росіян все ж таки є. Вони можуть вивести ракетоносії на бойове чергування протягом двох-трьох годин.

Наразі рівень ракетної небезпеки є високим, оскільки у РФ ще є тактична стратегічна авіація.

– Наприклад, учора російська тактична авіація намагалась уразити наші сили ППО, випустивши протирадіолокаційну ракету по Миколаївщині, але засобами впливу вона була знищена. Тож це свідчить про те, що росіяни продовжують вишукувати наші системи протиповітряної оборони, і такі точкові ракетні удари в їхній тактиці залишаються, – відзначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що увечері 20 березня в Джанкої прогриміли потужні вибухи.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що в цей час на півночі тимчасово окупованого Криму під час транспортування залізницею було знищено російські крилаті ракети Калібр НК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Оперативне командування Південь