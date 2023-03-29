Является скандалом и предательством духа спорта: Моравецкий о решении МОК в отношении российских спортсменов

Март, 29 в 16:39

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике решение Международного олимпийского комитета относительно допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях.

Об этом он написал в Twitter.

Моравецкий считает, что решение МОК вернуть российских спортсменов в соревнования является скандалом и предательством настоящего духа спорта.

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— Я поручил министру спорта передать наше жесткое возражение руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы спорт был свободен от российского влияния, – написал польский премьер.

Напомним, что во время заседания в швейцарской Лозанне МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям, но решение по Олимпиаде-2024 отложил.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал решение Международного олимпийского комитета.

Также на это решение МОК уже крайне негативно отреагировали ряд представителей европейских стран.