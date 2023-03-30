Март, 30 в 9:31

В последние дни Оперативное командование Юг фиксирует критическое уменьшение обстрелов Кинбурнской косы, что в Николаевской области.

Об этом во время эфира телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Так, 30 марта в 01:10 береговая линия Очаковской общины находилась под минометным обстрелом.

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28 марта в 21:27 оккупанты туда били из артиллерии.

Перед этим минометные обстрелы по акватории Днепро-Бугского лимана Очаковской общины россияне наносили еще 23 марта в 14:43 и 15:19.

Такие единичные обстрелы Днепро-Бугского лимана руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга называет неким напоминанием о себе со стороны захватчиков.

– Россияне снова напомнили о себе и трусливо убежали, потому что осознают результативность нашей работы. Нам удалось зачистить западную часть косы, поэтому теперь туда враг очень опасается подтягивать обновление позиций, – говорит Наталья Гуменюк.

Сейчас оккупанты переформатируют свои подразделения ближе к материковой части и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, из которых никто не возвращается.

– ВСУ обеспечили такой устойчивый огневой контроль, что враг не может продвинуться для обстрелов Очаковской и Куцурубской общин с противоположного берега, – объясняет руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Именно оттуда, отмечает Наталья Гуменюк, враг терроризирует и морские транспортные пути.

– Таким образом украинские защитники работают над тем, чтобы морской регион стал более безопасным, и дипломатам было легче убедить мировое сообщество в уместности присоединения николаевских портов к зерновой инициативе, – говорит руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что в последнее время все чаще в районе Кинбурнской косы не фиксируются обстрелы.

В частности, обстрелов Днепро-Бугского лимана не было по несколько суток.

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Фото: Николаевский областной совет