Березень, 31 в 15:38

Головування країни-агресора РФ у Раді безпеки ООН з 1 квітня є наругою над принципами міжнародного права.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Головування РФ у Раді безпеки ООН із 1 квітня – це чергове зґвалтування міжнародного права, – зазначив він.

Подоляк нагадав про безліч злочинів, які вчиняє Росія, розв’язавши криваву війну проти України та вдаючись до ядерного шантажу.

Зараз дивляться

– Суб’єкт, який веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою, не може очолювати головний безпековий орган у світі, – написав Подоляк.

Головування Рф у Раді безпеки ООН із 1 квітня – це чергове зґвалтування міжнародного права. Суб’єкт, який веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою, не може очолювати головний безпековий орган у світі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2023

Як відомо, головування в Радбезі ООН щомісяця почергово змінюється між членами цього органу. І в квітні за планом головувати має Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це “поганим жартом”. В українському МЗС наполягають, що Росія в 1991 році незаконно обійняла місце постійного члена Радбезу ООН замість СРСР.

– Головування РФ в Радбезі ООН з 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер – військовий злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, доки Росія в Радбезі ООН, – наголосив Кулеба напередодні.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

В МЗС України неодноразово закликали виключити РФ з Ради безпеки ООН.

У США заявляли, що консультуються з країнами світу щодо реформи Радбезу ООН. Водночас у Вашингтоні наполягають, що наразі не існує міжнародно-правового способу виключити РФ з Радбезу.