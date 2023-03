Головування країни-агресора РФ у Раді безпеки ООН з 1 квітня є наругою над принципами міжнародного права.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк нагадав про безліч злочинів, які вчиняє Росія, розв’язавши криваву війну проти України та вдаючись до ядерного шантажу.

Як відомо, головування в Радбезі ООН щомісяця почергово змінюється між членами цього органу. І в квітні за планом головувати має Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це “поганим жартом”. В українському МЗС наполягають, що Росія в 1991 році незаконно обійняла місце постійного члена Радбезу ООН замість СРСР.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023