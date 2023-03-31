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Факти / Україна

Наруга над міжнародним правом: Подоляк прокоментував головування РФ у Радбезі ООН

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Головування країни-агресора РФ у Раді безпеки ООН з 1 квітня є наругою над принципами міжнародного права.

На цьому наголосив у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Головування РФ у Раді безпеки ООН із 1 квітня – це чергове зґвалтування міжнародного права, – зазначив він.

Подоляк нагадав про безліч злочинів, які вчиняє Росія, розв’язавши криваву війну проти України та вдаючись до ядерного шантажу.

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– Суб’єкт, який веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою, не може очолювати головний безпековий орган у світі, – написав Подоляк.

Як відомо, головування в Радбезі ООН щомісяця почергово змінюється між членами цього органу. І в квітні за планом головувати має Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це “поганим жартом”. В українському МЗС наполягають, що Росія в 1991 році незаконно обійняла місце постійного члена Радбезу ООН замість СРСР.

– Головування РФ в Радбезі ООН з 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер – військовий злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, доки Росія в Радбезі ООН, – наголосив Кулеба напередодні.

В МЗС України неодноразово закликали виключити РФ з Ради безпеки ООН.

У США заявляли, що консультуються з країнами світу щодо реформи Радбезу ООН. Водночас у Вашингтоні наполягають, що наразі не існує міжнародно-правового способу виключити РФ з Радбезу.

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