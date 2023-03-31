Март, 31 в 6:58

Ночью 31 марта российские войска продолжили терроризировать украинские населенные пункты.

Оккупанты совершили девять ракетных пусков из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.

Наносили захватчики и авиационные удары.

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Россияне выпустили десять ударных беспилотников типа Shahed-136 из Брянской области РФ.

Вражеские дроны следовали через Сумскую и Черниговскую области.

Один из них уничтожило подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск и еще восемь – зенитно-ракетные подразделение и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток.

Кроме того, в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей.

Вероятно, это были воздушные шары, предполагают в Воздушных силах ВСУ.

Всего в течение суток 30 марта российские военные нанесли 11 ракетных и четыре авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

– Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, – предупреждают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, что об угрозе атаки дронов вечером 30 марта сообщали в Киевской областной военной администрации.

Под вражескими ударами со стороны Белгорода в это время также находился Харьков.

В городе зафиксировано не менее шести прилетов из ЗРК С-300.

По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.

Дважды за ночь раздавались взрывы в Запорожье.

Как сообщили в областной военной администрации, ближе к утру враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду из реактивных систем залпового огня.

В результате вспыхнул пожар в частном доме. Взрывной волной повреждены соседние дома.

Все службы ликвидируют последствий попадания.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил также о разрушении инфраструктурного объекта во время ночной атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ, Запорожская ОВА, Анатолий Куртев, Олег Синегубов

Фото: Сухопутные войска ВСУ