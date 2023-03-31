РФ атаковала Украину дронами и ракетами из ЗРК С-300: что известно о ночном обстреле
Ночью 31 марта российские войска продолжили терроризировать украинские населенные пункты.
Оккупанты совершили девять ракетных пусков из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.
Наносили захватчики и авиационные удары.
Россияне выпустили десять ударных беспилотников типа Shahed-136 из Брянской области РФ.
Вражеские дроны следовали через Сумскую и Черниговскую области.
Один из них уничтожило подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск и еще восемь – зенитно-ракетные подразделение и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток.
Кроме того, в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей.
Вероятно, это были воздушные шары, предполагают в Воздушных силах ВСУ.
Всего в течение суток 30 марта российские военные нанесли 11 ракетных и четыре авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
– Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, – предупреждают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Напомним, что об угрозе атаки дронов вечером 30 марта сообщали в Киевской областной военной администрации.
Под вражескими ударами со стороны Белгорода в это время также находился Харьков.
В городе зафиксировано не менее шести прилетов из ЗРК С-300.
По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.
Дважды за ночь раздавались взрывы в Запорожье.
Как сообщили в областной военной администрации, ближе к утру враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду из реактивных систем залпового огня.
В результате вспыхнул пожар в частном доме. Взрывной волной повреждены соседние дома.
Все службы ликвидируют последствий попадания.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил также о разрушении инфраструктурного объекта во время ночной атаки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ, Воздушные силы ВСУ, Запорожская ОВА, Анатолий Куртев, Олег Синегубов
Фото: Сухопутные войска ВСУ