РФ атакувала Україну дронами та ракетами із ЗРК С-300: що відомо про нічний обстріл

Березень, 31 в 6:58

Уночі 31 березня російські війська продовжили тероризувати українські населені пункти.

Окупанти здійснили дев’ять ракетних пусків із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі Харкова.

Завдавали загарбники й авіаційних ударів.

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Росіяни застосували 10 ударних безпілотників типу Shahed-136.

Дев’ять із них українські захисники знищили.

Загалом протягом доби 30 березня російські військові завдали 11 ракетних та чотири авіаційних удари, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

– Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою, – попереджають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Нагадаємо, що про загрозу атаки дронів увечері 30 березня повідомляли в Київській обласній військовій адміністрації.

Під ворожими ударами у цей час перебував також Харків.

Двічі за ніч лунали вибухи в Запоріжжі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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