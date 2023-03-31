РФ атакувала Україну дронами та ракетами із ЗРК С-300: що відомо про нічний обстріл
Уночі 31 березня російські війська продовжили тероризувати українські населені пункти.
Окупанти здійснили дев’ять ракетних пусків із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі Харкова.
Завдавали загарбники й авіаційних ударів.
Росіяни застосували 10 ударних безпілотників типу Shahed-136.
Дев’ять із них українські захисники знищили.
Загалом протягом доби 30 березня російські військові завдали 11 ракетних та чотири авіаційних удари, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
– Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою, – попереджають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Нагадаємо, що про загрозу атаки дронів увечері 30 березня повідомляли в Київській обласній військовій адміністрації.
Під ворожими ударами у цей час перебував також Харків.
Двічі за ніч лунали вибухи в Запоріжжі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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