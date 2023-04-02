Апрель, 02 в 8:56

Российская Федерация продолжает маневрировать своими кораблями в Черном море, в том числе ракетоносителями.

Этому, как отметила в эфире национального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, определенным образом способствует погода – море время от времени штормит, наращивается волна.

В частности, вчера один из ракетоносителей входил в пункт базирования, а затем возвращался на дежурство.

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Такие маневры, говорит Наталья Гуменюк, имеют по меньшей мере два объяснения.

– Это может свидетельствовать либо о необходимости переснаряжения, либо о наличии определенных технических проблем. Учитывая время, которое ракетоноситель был в пункте базирования, возможно, была необходимость зайти что-то починить, – предполагает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

В настоящее время в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых те же три ракетоносителя, которые были на дежурстве вчера.

Их суммарный залп может составлять до 20 ракет типа Калибр.

Украинские защитники продолжают следить за вражескими кораблями, тем более что накануне еще и наблюдалась активность вражеской авиации.

В частности, враг поднимал Су-35, чтобы со стороны Черного моря атаковать управляемыми авиационными бомбами сельскохозяйственные угодья в Херсонском районе.

– Херсонщина – аграрный регион, поэтому оккупанты, не имея никакого другого способа повлиять на местное население, пытаются разрушить наши перспективы. Россияне, зная, что сейчас продолжаются полевые работы, пытаются таким образом давить на местное население, – говорит Наталья Гуменюк.

К счастью, от этого удара никто из гражданских не пострадал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

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Фото: Минобороны РФ