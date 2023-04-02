РФ маневрує ракетоносіями в Чорному морі: про що це може свідчити

Квітень, 02 в 8:56

Російська Федерація продовжує маневрувати своїми кораблями в Чорному морі, зокрема й ракетоносіями.

Цьому, як наголосила в ефірі національного телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, певним чином сприяє погода – море час від часу штормить, нарощується хвиля.

Зокрема, учора один із ракетоносіїв заходив у пункт базування, а потім повертався на чергування.

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Такі маневри, каже Наталія Гуменюк, мають щонайменше два пояснення.

– Це може свідчити або про необхідність переспорядження, або про наявність певних технічних негараздів. Зважаючи на час, який ракетоносій був у пункті базування, можливо, була потреба зайти щось полагодити, – припускає керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Наразі в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких ті ж три ракетоносії, які були на чергуванні вчора.

Їхній сумарний залп може становити до 20 ракет типу Калібр.

Українські захисники продовжують стежити за ворожими кораблями, тим паче, що напередодні ще й спостерігалася активність ворожої авіації.

Зокрема, ворог піднімав Су-35, щоб із напрямку Чорного моря атакувати керованими авіаційними бомбами сільськогосподарські угіддя в Херсонському районі.

– Херсонщина – аграрний регіон, тож окупанти, не маючи жодного іншого способу вплинути на місцеве населення, намагаються зруйнувати наші перспективи. Росіяни, знаючи, що зараз тривають польові роботи, намагаються таким чином тиснути на місцеве населення, – говорить Наталія Гуменюк.

На щастя, від цього удару ніхто з цивільних не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони РФ