Кулеба назвал три немедленных шага, которые обеспечат успех ВСУ на поле боя
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил три немедленных шага, которые помогут украинским военным добиться успеха на поле боя.
Об этом глава МИД рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.
Речь идет об: ускорении поставок уже обещанного вооружения и боеприпасов; дополнительных поставках оружия; начале тренировок украинских пилотов на западных самолетах.
– Нужно предпринять три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя. 1. Ускорить поставки обещанного ранее оружия и боеприпасов. 2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки. 3. Начать подготовку украинских летчиков для управления боевыми самолетами западного типа, — подчеркнул Кулеба.
Three immediate steps should be taken to secure Ukraine’s success on the battlefield.
1. Speed up the delivery of previously pledged weapons and ammunition;
2. Ensure long-term additional supplies;
3. Begin training Ukrainian pilots to fly Western-type combat aircraft.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2023
Как известно, Украина неоднократно призывала западных союзников предоставить современные самолеты, такие как многофункциональные истребители F-16. Однако партнеры не торопятся это делать. На днях появилась информация, что страны Запада могут одобрить предоставление Украине современных истребителей к лету.
Тем временем Совет Евросоюза наконец согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) на боеприпасы для Украины.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина