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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Кулеба назвал три немедленных шага, которые обеспечат успех ВСУ на поле боя

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил три немедленных шага, которые помогут украинским военным добиться успеха на поле боя.

Об этом глава МИД рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Речь идет об: ускорении поставок уже обещанного вооружения и боеприпасов; дополнительных поставках оружия; начале тренировок украинских пилотов на западных самолетах.

– Нужно предпринять три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя. 1. Ускорить поставки обещанного ранее оружия и боеприпасов. 2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки. 3. Начать подготовку украинских летчиков для управления боевыми самолетами западного типа, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, Украина неоднократно призывала западных союзников предоставить современные самолеты, такие как многофункциональные истребители F-16. Однако партнеры не торопятся это делать. На днях появилась информация, что страны Запада могут одобрить предоставление Украине современных истребителей к лету.

Тем временем Совет Евросоюза наконец согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) на боеприпасы для Украины.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, ВСУ, Російська агресія
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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