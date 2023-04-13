Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил три немедленных шага, которые помогут украинским военным добиться успеха на поле боя.

Об этом глава МИД рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Речь идет об: ускорении поставок уже обещанного вооружения и боеприпасов; дополнительных поставках оружия; начале тренировок украинских пилотов на западных самолетах.

– Нужно предпринять три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя. 1. Ускорить поставки обещанного ранее оружия и боеприпасов. 2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки. 3. Начать подготовку украинских летчиков для управления боевыми самолетами западного типа, — подчеркнул Кулеба.

Three immediate steps should be taken to secure Ukraine’s success on the battlefield. 1. Speed up the delivery of previously pledged weapons and ammunition; 2. Ensure long-term additional supplies; 3. Begin training Ukrainian pilots to fly Western-type combat aircraft. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2023

Как известно, Украина неоднократно призывала западных союзников предоставить современные самолеты, такие как многофункциональные истребители F-16. Однако партнеры не торопятся это делать. На днях появилась информация, что страны Запада могут одобрить предоставление Украине современных истребителей к лету.

Тем временем Совет Евросоюза наконец согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) на боеприпасы для Украины.

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