Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил три немедленных шага, которые помогут украинским военным добиться успеха на поле боя.

Об этом глава МИД рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Речь идет об: ускорении поставок уже обещанного вооружения и боеприпасов; дополнительных поставках оружия; начале тренировок украинских пилотов на западных самолетах.

Three immediate steps should be taken to secure Ukraine’s success on the battlefield.

1. Speed up the delivery of previously pledged weapons and ammunition;

2. Ensure long-term additional supplies;

3. Begin training Ukrainian pilots to fly Western-type combat aircraft.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2023