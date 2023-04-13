Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив три негайні кроки, які допоможуть українським військовим досягнути успіху на полі бою.

Про це глава МЗС розповів у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Йдеться про: прискорення поставок вже обіцяного озброєння та боєприпасів; додаткові поставки зброї; початок тренувань українських пілотів на західних літаках.

– Потрібно здійснити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою. 1. Прискорити постачання обіцяної раніше зброї та боєприпасів. 2. Забезпечити довгострокові додаткові поставки. 3. Розпочати підготовку українських льотчиків для керування бойовими літаками західного типу, – наголосив Кулеба.

Three immediate steps should be taken to secure Ukraine’s success on the battlefield. 1. Speed up the delivery of previously pledged weapons and ammunition; 2. Ensure long-term additional supplies; 3. Begin training Ukrainian pilots to fly Western-type combat aircraft. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2023

Як відомо, Україна неодноразово закликала західних союзників надати сучасні літаки, такі як багатофункціональні винищувачі F-16. Однак партнери не поспішають це робити. Днями з’явилася інформація, що країни Заходу можуть схвалити надання Україні сучасних винищувачів до літа.

Тим часом Рада Євросоюзу нарешті погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) на боєприпаси для України.

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