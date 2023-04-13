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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Кулеба назвав три негайних кроки, які забезпечать успіх ЗСУ на полі бою

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив три негайні кроки, які допоможуть українським військовим досягнути успіху на полі бою.

Про це глава МЗС розповів у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Йдеться про: прискорення поставок вже обіцяного озброєння та боєприпасів; додаткові поставки зброї; початок тренувань українських пілотів на західних літаках.

– Потрібно здійснити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою. 1. Прискорити постачання обіцяної раніше зброї та боєприпасів. 2. Забезпечити довгострокові додаткові поставки. 3. Розпочати підготовку українських льотчиків для керування бойовими літаками західного типу, – наголосив Кулеба.

Як відомо, Україна неодноразово закликала західних союзників надати сучасні літаки, такі як багатофункціональні винищувачі F-16. Однак партнери не поспішають це робити. Днями з’явилася інформація, що країни Заходу можуть схвалити надання Україні сучасних винищувачів до літа.

Тим часом Рада Євросоюзу нарешті погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) на боєприпаси для України.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, ЗСУ, Російська агресія
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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