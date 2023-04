Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив три негайні кроки, які допоможуть українським військовим досягнути успіху на полі бою.

Про це глава МЗС розповів у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Йдеться про: прискорення поставок вже обіцяного озброєння та боєприпасів; додаткові поставки зброї; початок тренувань українських пілотів на західних літаках.

Three immediate steps should be taken to secure Ukraine’s success on the battlefield.

1. Speed up the delivery of previously pledged weapons and ammunition;

2. Ensure long-term additional supplies;

3. Begin training Ukrainian pilots to fly Western-type combat aircraft.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2023