Переїхала до батьків, щоб вберегти дитину: що відомо про вбитих у Дніпрі матір та дочку
Ранковим обстрілом Дніпра 28 квітня армія РФ знищила родину шкільної вчительки.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
Як уточнили в спільноті Дніпро обласний, трагедія сталась у сім’ї вчительки початкових класів гімназії №108 Оксани Білаш.
Сама 57-річна освітянка із 40% опіків тіла перебуває в лікарні. Разом із нею госпіталізовано і її 58-річного чоловіка.
– 31-річна донька вчительки Ольга разом з онукою Веронікою, якій не виповнилося ще й трьох років, – у могилі, – зазначив мер Дніпра.
Очевидно, багатоповерхівку в Умані та приватний будинок у Дніпрі, лютує Борис Філатов, мали на увазі в Міністерстві оборони РФ, коли оприлюднювали вранці світлину з підписом “Точно в ціль”.
– Тисячі нелюдів наставили там лайків та сердець. Багатоповерхівка в Умані та приватний будинок у Дніпрі в них, значить, – це “точно в ціль”… Ось такі у вас “точні цілі”, скоти. Навіть не скоти, а комахи, – не добирає слів міський голова Дніпра.
Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Ольга, яка загинула сьогодні вранці, приїхала до батьківського дому з початком великої війни, бо вважала, що в приватному секторі їй із дворічною дитиною буде більш безпечно.
– Сподівалася, що тут вона вбереже від російських катів свою дворічну дитину. Але… Нині тут згарище. Їх більше немає. Батько й мати загиблої – у лікарні, – додає Сергій Лисак.
Зауважимо, що військові з Повітряного командування Схід збили вранці 28 квітня над Дніпропетровською областю сім крилатих ракет, однак уникнути жертв не вдалося.
У Дніпрі під час ворожої атаки зруйновано приватний будинок.
Крім того, від падіння уламків ракет спалахнули пожежі в будівлі приватного підприємства та будівельної бази.
31-річна жінка та дворічна дівчинка, які в момент удару перебували в приватному будинку, загинули.
58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
Ще один 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Постраждала від удару по будівельній базі 70-річна жінка лікувається вдома.
Станом на 14:47 28 квітня ранковий ракетний удар по Умані забрав життя 17 осіб, зокрема трьох дітей.
Постраждали 18 осіб. Дев’ять із них залишаються в лікарні.
Врятовано 17 осіб, зокрема, трьох неповнолітніх.
Також під час розбору завалів вилучено один фрагмент тіла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 429-ту добу.
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Джерело: Борис Філатов, Сергій Лисак, Дніпро обласний
Фото: Тетяна Білаш