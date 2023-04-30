Президент Украины в плену у россиян — это позор: Зеленский рассказал, что имеет при себе пистолет
Президент Владимир Зеленский рассказал, что имеет при себе пистолет на чрезвычайный случай, а также умеет им пользоваться.
Об этом украинский лидер рассказал тележурналисту Дмитрию Комарову в фильме Год. За кадром.
Зеленский на вопрос журналиста сказал, что имеет указанное оружие и умеет им пользоваться.
— Осознаешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор! — сказал Владимир Зеленский.
В ответ на предположение Комарова, что пистолет нужен для самоубийства в чрезвычайной ситуации, Зеленский сказал:
— Нет! Ты что, мы сами себя нет! А вот отстреливались бы — да, — сказал он.
Ранее, в фильме того же тележурналиста Комарова, приуроченном к годовщине полномасштабного вторжения, президент Зеленский рассказывал, какой была ситуация в начале большой войны, когда российские диверсионные группы бродили по Киеву в поисках главы государства с целью его ликвидации.
Ранее Зеленский рассказал, что в случае того, если бы он не занимал должность президента Украины на момент полномасштабного вторжения, заверил, что оставался бы все время в Украине и пошел бы в Вооруженные силы, как солдат.