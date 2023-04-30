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Илья Нежигай, редактор ленты

Президент Украины в плену у россиян — это позор: Зеленский рассказал, что имеет при себе пистолет

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, что имеет при себе пистолет на чрезвычайный случай, а также умеет им пользоваться.

Об этом украинский лидер рассказал тележурналисту Дмитрию Комарову в фильме Год. За кадром.

Зеленский на вопрос журналиста сказал, что имеет указанное оружие и умеет им пользоваться.

— Осознаешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор! — сказал Владимир Зеленский.

В ответ на предположение Комарова, что пистолет нужен для самоубийства в чрезвычайной ситуации, Зеленский сказал:

— Нет! Ты что, мы сами себя нет! А вот отстреливались бы — да, — сказал он.

Ранее, в фильме того же тележурналиста Комарова, приуроченном к годовщине полномасштабного вторжения, президент Зеленский рассказывал, какой была ситуация в начале большой войны, когда российские диверсионные группы бродили по Киеву в поисках главы государства с целью его ликвидации.

Ранее Зеленский рассказал, что в случае того, если бы он не занимал должность президента Украины на момент полномасштабного вторжения, заверил, что оставался бы все время в Украине и пошел бы в Вооруженные силы, как солдат.

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Владимир Зеленский, Пистолет
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