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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Президент України у полоні у росіян – це ганьба: Зеленський розповів, що має при собі пістолет

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що має при собі пістолет на надзвичайний випадок, а також вміє ним користуватись.

Про це український лідер розповів тележурналісту Дмитру Комарову у фільмі Рік. За кадром.

Зеленський на запитання журналіста сказав, що має зазначену зброю та вміє нею користуватись.

– Усвідомлюєш собі, президент України – у полоні у росіян? Це ганьба! – сказав Володимир Зеленський.

У відповідь на припущення Комарова, що пістолет потрібен для самогубства у надзвичайній ситуації, Зеленський сказав:

–  Ні! Ти що, ми самі себе ні! А от відстрілювалися б – так, – сказав він.

Раніше, у фільмі того ж тележурналіста Комарова, приуроченому річниці повномасштабного вторгнення, президент Зеленський розповідав, якою була ситуація на початку великої війни, коли російські диверсійні групи блукали по Києву у пошуках глави держави з метою його ліквідації.

Раніше Зеленський розповів, що в разі того, якби він не обіймав посаду президента України на момент повномасштабного вторгнення, запевнив, що залишався б весь час в Україні та пішов би у Збройні сили, як солдат.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Пістолет
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