РФ хочет заставить украинцев бежать и скупать спички – Игнат об угрозах из Кремля

Одна из главных задач врага – посеять панику среди украинцев и заставить людей делать резкие движения.

Так многочисленные заявления о подготовке массированного обстрела административных зданий в Киеве, которые вчера слишком активно распространяли кремлевские пропагандисты, прокомментировал в эфире общенационального телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– О такой вероятности Киселевы, Соловьевы вчера слишком много говорили. Вражеские ИПСО (информационно-психологические операции, – Ред.) не спят. Надо понимать, что одна из главных задач врага – заставить кого-то бежать из страны, кого-то скупать спички, соль и т.д. – отмечает Юрий Игнат.

Однако, добавляет спикер Воздушных сил ВСУ, украинцы уже, видимо, привыкли к угрозам оккупантов.

– Чего нам еще бояться? Все красные линии пройдены. То, что сделало за последнюю неделю террористическое государство, те смерти наших детей, – это вообще в голове не укладывается. Поэтому без вариантов – нас не запугать, – убежден Юрий Игнат.

Напомним, что угрозы кремлевских пропагандистов активизировались после атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина в Москве ночью 3 мая.

В России сразу обвинили в “попытке покушения на Путина” украинскую сторону.

В то же время, аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия, вероятно, сама инсценировала атаку на Кремль, чтобы усилить поддержку войны среди россиян и создать условия для более широкой мобилизации общества.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

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