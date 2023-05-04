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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ хоче змусити українців тікати та скупляти сірники – Ігнат про погрози з Кремля

ракетні удари ракета

Одне з головних завдань ворога – посіяти паніку серед українців та змусити людей робити різкі рухи.

Так численні заяви про підготовку масованого обстрілу адміністративних будівель у Києві, які вчора надто активно поширювали кремлівські пропагандисти, прокоментував в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Про таку імовірність Кисельови, Соловйови вчора аж занадто багато говорили. Ворожі ІПСО (інформаційно-психологічні операції, – Ред.) не сплять. Треба розуміти, що одне з головних завдань ворога – змусити людей до того, щоб хтось тікав із країни, хтось скупляв сірники, сіль тощо, – зауважує Юрій Ігнат.

Однак, додає речник Повітряних сил ЗСУ, українці вже, певно, звикли до погроз окупантів.

– Чого нам ще боятися? Усі червоні лінії пройдено. Те, що зробила за останній тиждень терористична держава, ті смерті наших дітей, – це взагалі не можна збагнути. Тому без варіантів – нас не залякати, – переконаний Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що погрози від кремлівських пропагандистів активізувались після атаки безпілотників на кремлівську резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Москві вночі 3 травня.

У Росії відразу звинуватили в “спробі замаху на Путіна” українську сторону.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія, імовірно, сама інсценувала атаку на Кремль, щоб посилити підтримку війни серед росіян та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР

Війна в Україні, Володимир Путін, ЗСУ, Київ, Кремль, Москва, Повітряні сили України, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ
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