В Нидерландах Зеленскому показали еще один ЗРК Patriot и другую технику, которую передадут Украине

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Нидерланды он посетил базу Королевских военно-воздушных сил Нидерландов, где проходили учения украинские военнослужащие.

Как сообщили в ОП, Зеленский ознакомился на нидерландской базе с образцами вооружения, которое нам поставят.

Вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте украинский лидер осмотрел военную технику, которая должна в ближайшее время поступить в Украину.

Руководитель Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая тоже была на мероприятии, сообщила, что на указанной базе проходит подготовку перед отправкой в Украину военное оборудование и другое вооружение.

Заместитель руководителя ОПУ Андрей Сибига говорит, что прямо с базы вся техника будет поставлена украинским военным, которые уже прошли необходимые тренировки.

Среди техники, которая была продемонстрирована, ЗРК Patriot, бронемашины и артиллерийские установки.

В рамках визита Владимир Зеленский также встретился с курсантами Военного института КНУ им. Тараса Шевченко, военнослужащими ВСУ, которые тренировались в Нидерландах. Кроме того, президент посетил раненых бойцов, которые проходят реабилитацию в медучреждениях.

Глава украинского государства пообщался с инструкторами, которые обучали украинских военных, в частности по поводу использования современных западных систем вооружения.

Также президент имел разговор с экспертами-криминалистами, которые собирают доказательства российских преступлений на территории Украины.

По словам Кайсы Оллонгрен, Нидерланды подготовили для нужд Международного уголовного суда мобильную лабораторию, которая проводит судмедэкспертизу в Украине.

Она добавила, что ее страна продолжит поддерживать народ Украины в его стремлении отразить российскую агрессию.

Напомним, 4 мая президент Зеленский совершил первый визит в Нидерланды за время своей каденции. В Нидерланды украинский лидер отправился после визита в Хельсинки, Финляндия, где он встретился с лидерами стран северной Европы.

Кроме премьер-министра Нидерландов, Владимир Зеленский в Гааге встретился с президентом сената Яном Брауном и председателем палаты представителей Верой Бергкамп. Также к встрече лидеров Украины и Нидерландов присоединился премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Он также посетил Международный уголовный суд, где встретился с президентом МУС Пьотром Гофманским и секретарем Освальдо Завала Гилером.

Источник : Офис президента

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