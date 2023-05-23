Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Утром 23 мая российские войска обстреляли из минометов пгт Казацкое на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, что пгт Казацкое расположен на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки.

смт Козацьке на Херсонщині

Вчера российские оккупанты нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина.

В момент обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из осколков снаряда попал ему в сердце — мужчина погиб на месте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Взрывы продолжаются: Херсон пронизывают громкие звуки
Вибух

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Російська агресія, Херсон, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
После войны 1,5 млн украинцев будут иметь опыт боевых действий — Лапутина
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Война закончится членством Украины в Евросоюзе — Шольц
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
На Запорожье оккупанты минируют левый берег Днепра и ставят заграждения против плавсредств
російські окупанти
На 15-й месяц “СВО” у них появилась цель: Подоляк о реакции Кремля насчет Белгородщины
Михайло Подоляк
Координировал захват предприятий на ВОТ. Экс-соратник Януковича получил подозрение
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (22.05.2023)
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (22.05.2023)
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Газовые хранилища будут наполнены! Укртрансгаз готовится к отопительному сезону 2023
Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь