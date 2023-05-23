Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина
Утром 23 мая российские войска обстреляли из минометов пгт Казацкое на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Отметим, что пгт Казацкое расположен на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки.
Вчера российские оккупанты нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина.
В момент обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из осколков снаряда попал ему в сердце — мужчина погиб на месте.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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