Россияне из минометов обстреляли пгт Казацкое на Херсонщине, погибла женщина

Утром 23 мая российские войска обстреляли из минометов пгт Казацкое на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, что пгт Казацкое расположен на левобережье Херсонской области, фактически напротив оккупированной Новой Каховки.

Вчера российские оккупанты нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина.

В момент обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из осколков снаряда попал ему в сердце — мужчина погиб на месте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Офис генпрокурора

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