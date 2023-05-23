Росіяни з мінометів обстріляли смт Козацьке на Херсонщині, загинула жінка

Вранці 23 травня російські війська обстріляли з мінометів смт Козацьке на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що смт Козацьке розташоване на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки.

Вчора російські окупанти завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. Травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік.

В момент обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце – чоловік загинув на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Офіс генпрокурора

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