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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росіяни з мінометів обстріляли смт Козацьке на Херсонщині, загинула жінка

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 23 травня російські війська обстріляли з мінометів смт Козацьке на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що смт Козацьке розташоване на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки.

смт Козацьке на Херсонщині

Вчора російські окупанти завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. Травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік.

В момент обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце – чоловік загинув на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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