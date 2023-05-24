Пілоти ЗСУ вже використовують ракети Storm Shadow – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що українські війська вже якийсь час успішно застосовують ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія.

Про це у середу, 24 травня, Резніков сказав на брифінгу з британським колегою Беном Воллесом, який прибув у Київ.

Український міністр нагадав, що Лондон вже раніше поставив протитанкові засоби NLAW та допоміг отримати артилерію калібру 155 мм і РСЗВ, зокрема М270, бронемашини та протикорабельні ракети Harpoon.

Олексій Резніков також нагадав, що Велика Британія продовжує навчання українських військових за кордоном, а також утворила спецфонд для підтримки України, через який йде закупівля зброї.

Щодо ракет Storm Shadow, то український міністр це назвав “смаколиками” від Британії.

– У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю Storm Shadow, — повідомив Резніков.

Нагадаємо, перші повідомлення щодо поставок ракет Storm Shadow Україні з’явились 11 травня. Згодом це підтвердив очільник Міноборони Британії Воллес.

Щодо застосування ракет, то їх уламки були зафіксовані після ударів по військових об’єктах на окупованих територіях Луганської області.

Пізніше британський міністр Бен Воллес підтвердив факт застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.