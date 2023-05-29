Общий залп до 16 Калибров: РФ снова вывела в море ракетоносители
Россия продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море. По состоянию на утро 29 мая враг вывел на боевое дежурство два малых ракетных корабля, снаряженных 16 Калибрами.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Накануне в Черном море не было ни одного ракетоносителя — РФ завела их в пункты, дежурили только четыре вражеских корабля.
Ночью 29 мая РФ нанесла очередной удар по Украине. Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря, а с северного и южного направлений атаковал 35 дронами Shahed-136/131.
Силами обороны уничтожено 67 воздушных целей, в том числе 37 крылатых ракет, 29 ударных беспилотников и один разведывательный.
Фото: Минобороны РФ
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко