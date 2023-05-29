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Валентина Летяк, редактор ленты

Общий залп до 16 Калибров: РФ снова вывела в море ракетоносители

Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

Россия продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море. По состоянию на утро 29 мая враг вывел на боевое дежурство два малых ракетных корабля, снаряженных 16 Калибрами.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Накануне в Черном море не было ни одного ракетоносителя — РФ завела их в пункты, дежурили только четыре вражеских корабля.

Ночью 29 мая РФ нанесла очередной удар по Украине. Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря, а с северного и южного направлений атаковал 35 дронами Shahed-136/131.

Силами обороны уничтожено 67 воздушных целей, в том числе 37 крылатых ракет, 29 ударных беспилотников и один разведывательный.

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Фото: Минобороны РФ

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море
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Артур Свинаренко
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