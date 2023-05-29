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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загальний залп до 16 Калібрів: РФ знову вивела в море ракетоносії

Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

Росія продовжує нарощувати присутність ракетоносіїв у Чорному мору. Станом на ранок 29 травня ворог вивів на бойове чергування два малих ракетних кораблі, споряджених 16 Калібрами.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Напередодні у Чорному морі не було жодного ракетоносія – РФ завела їх у пункти, чергували лише чотири ворожі кораблі.

Вночі 29 травня РФ завдала чергового удару по Україні. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а з північного та південного напрямків атакував 35 дронами Shahed-136/131.

Силами оборони знищено 67 повітряних цілей, зокрема 37 крилатих ракет, 29 ударних безпілотників та один розвідувальний.

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Фото: Міноборони РФ

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море
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Артур Свинаренко
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