Загальний залп до 16 Калібрів: РФ знову вивела в море ракетоносії
Росія продовжує нарощувати присутність ракетоносіїв у Чорному мору. Станом на ранок 29 травня ворог вивів на бойове чергування два малих ракетних кораблі, споряджених 16 Калібрами.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Напередодні у Чорному морі не було жодного ракетоносія – РФ завела їх у пункти, чергували лише чотири ворожі кораблі.
Вночі 29 травня РФ завдала чергового удару по Україні. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а з північного та південного напрямків атакував 35 дронами Shahed-136/131.
Силами оборони знищено 67 повітряних цілей, зокрема 37 крилатих ракет, 29 ударних безпілотників та один розвідувальний.
Фото: Міноборони РФ
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко