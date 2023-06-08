Україна намагається отримати від Іспанії батарею Patriot – ЗМІ

Україна й Нідерланди тиснуть на Іспанію, щоби ця країна приєдналася до “коаліції Patriot” та передала Києву систему протиракетної оборони для захисту від російських атак.

Про це повідомляє іспанське видання El País із посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, український лідер Володимир Зеленський передав прохання щодо ЗРК Patriot прем’єру Іспанії Педро Санчесу під час саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся минулого тижня в Молдові.

Це питання також було предметом консультацій із прем’єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Саме на турецькій території Іспанія розгорнула батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot у рамках НАТО.

– Для України посилення ППО має вирішальне значення, і Patriot – один із найкращих варіантів. Києву потрібно більше пускових установок, а також більше ракет, щоб замінити те, що витрачено, – розповіло El País джерело в НАТО.

Іспанська армія має дві ракетні батареї Patriot, закуплені у Німеччини у 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей із 2015 року дислокується на турецькій базі Інджирлік, а інша перебуває на озброєнні іспанської морської піхоти у Валенсії та є важливою для національної оборони країни.

За інформацією видання, Іспанія не проти передати батарею Patriot, розміщену в Туреччині, Києву. Однак турецький лідер Ердоган виступає проти виведення ЗРК із його країни. Він дав зрозуміти, що зацікавлений у розміщенні батареї Patriot на території Туреччини навіть після 31 грудня цього року, коли завершується термін дії відповідного контракту.

Видання зазначає, що присутність Patriot у Туреччині вже давно не відповідає військовій необхідності, оскільки ризик ракетного удару з Сирії нівелювався. Тож дислокація ЗРК має більше політичне значення, оскільки робить видимою солідарність НАТО з Туреччиною.

Видання також звернуло увагу, що в двох батарей Patriot, які є на озброєнні Іспанії, закінчується термін служби. Тож їх потрібно буде або вивести з експлуатації, або модернізувати. Міністерство оборони Іспанії напрацювало програму модернізації, на яку виділено €1,4 млн. Для цього ще потрібно отримати дозвіл від країни-виробника – Сполучених Штатів.

Нещодавно Володимир Зеленський розповів, що на саміті в Молдові відбулося обговорення створення “коаліції ЗРК Patriot”.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте підтвердив на саміті, що Україні потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Джерело: El País

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