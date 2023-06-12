Воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС – Энергоатом
Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной и контролируемой.
Об этом сообщили в государственной компании Энергоатом.
— По состоянию на 20:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,04 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС — 16,67 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции, — говорится в сообщении.
Отмечено, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления. Кроме того, этот теракт РФ создал угрозы для безопасности ЗАЭС.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова