Воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС – Энергоатом

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщили в государственной компании Энергоатом.

— По состоянию на 20:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,04 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС — 16,67 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции, — говорится в сообщении.

Отмечено, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления. Кроме того, этот теракт РФ создал угрозы для безопасности ЗАЭС.

Источник : Энергоатом

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