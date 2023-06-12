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Воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС – Энергоатом

Воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС – Энергоатом
Фото: Getty Images

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщили в государственной компании Энергоатом.

— По состоянию на 20:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,04 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС — 16,67 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции, — говорится в сообщении.

Отмечено, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления. Кроме того, этот теракт РФ создал угрозы для безопасности ЗАЭС.

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Источник: Энергоатом
Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС
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