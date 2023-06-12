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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Води у ставку-охолоджувачі достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС – Енергоатом

Води у ставку-охолоджувачі достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС – Енергоатом
Фото: Getty Images

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомили в державній компанії Енергоатом.

– Станом на 20:00 11 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,04 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, через що десятки населених пунктів опинилися в зоні затоплення. Крім того, цей теракт РФ створив загрози для безпеки ЗАЕС.

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Джерело: Енергоатом
Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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