Води у ставку-охолоджувачі достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС – Енергоатом
Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.
Про це повідомили в державній компанії Енергоатом.
– Станом на 20:00 11 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,04 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, через що десятки населених пунктів опинилися в зоні затоплення. Крім того, цей теракт РФ створив загрози для безпеки ЗАЕС.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова