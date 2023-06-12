ЗСУ успішно просуваються на Донецькому та Запорізькому напрямках – ISW

Сили оборони України домоглися візуально підтверджених успіхів у західній частині Донецької області та західній частині Запорізької області. А російські джерела намагалися применшити успіхи ЗСУ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні. Також низка українських і російських джерел повідомила, що ЗСУ домоглися успіхів на південь від Великої Новосілки між 10 і 11 червня, зокрема звільнивши Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве і Новодарівку.

Але низка інших російських джерел повідомила, що бої тривають у “сірій зоні” або в спірних районах, або що українські сили діють у районах, які російські сили не повністю зайняли до українських контратак на півдні України.

Аналітики зазначають, що росіяни називають просування ЗСУ через російські лінії оборони захопленням “сірих зон”, щоб применшити успіхи України і не повідомляти про прорив українських сил.

Ганна Маляр також заявила, що російське командування перекидає свої найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напряму на Бахмутський і Запорізький.

За словами Маляр, російські війська, ймовірно, підірвали греблю Каховської ГЕС, щоб скоротити свої оборонні рубежі в Херсонській області перед початком українського контрнаступу.

Джерело : ISW

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