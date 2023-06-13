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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Сьогодні вночі РФ випустила по Україні 14 крилатих ракет Х-101/555 та “шахеди”

Ту-95 Tu-95mc
Фото: Getty Images

Сьогодні вночі російські терористи запустили по цивільній інфраструктурі України, за попередніми даними, 14 крилатих ракет Х-101/555 та чотири ударні дрони Shahed.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Нашими силами протиповітряної оборони знищено 10 ракет та один безпілотник.

У місті Кривий Ріг є влучання в п’ятиповерховий будинок та інші цивільні обʼєкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування Калібр по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки.

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Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, загинула одна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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