Слабкість Росії очевидна: Зеленський відреагував на “бунт” Пригожина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що нині відбуваються у Росії, а саме “повстання” ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти Міноборони РФ.

Він зазначив, що кожен, хто обирає шлях зла – руйнує сам себе.

— Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали Shahed. Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв, – написав глава держави у Telegram-каналі.

Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, наголосив він. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш.

— І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна, – додав Зеленський.

За словами президента, слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість.

Зеленський підкреслив, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно.

За словами глави держави, Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Він додав, що всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити.

Що відбувається в Росії?

23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. За його словами, загинуло багато бойовиків. Пригожин заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втік із Ростова.

У ще одному зверненні Пригожин заявив про фактично початок збройного конфлікту з Міноборони РФ і закликав росіян не чинити опір. ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина.

Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.

Він заявив, що Збройні сили РФ та інші державні органи отримали необхідні накази щодо ситуації з групою Вагнера та її засновником.

У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради національної безпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.

Джерело: Володимир Зеленський

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