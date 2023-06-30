50 тис. окупантів, 300 танків, але без вагнерівців: Череватий про сили РФ під Бахмутом

На Бахмутському напрямку сьогодні перебуває угруповання військ РФ чисельністю до 50 тис. осіб. Однак вагнерівців серед них немає.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він нагадав, що раніше в районі Бахмута абсолютну більшість угруповання РФ становили найманці злочинного угруповання ПВК Вагнера, а зараз їх немає.

– Там є угруповання вороже доволі потужне – до 50 тис., понад 300 танків, у районі 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню, – зазначив Череватий.

Він уточнив, що це повітряно-десантні підрозділи, піхотні підрозділи РФ, бойовий армійський резерв (так званий БАРС), російські територіальні війська, а також частина значно менших підрозділів, ніж ПВК (типу Ветеран).

Загалом протягом доби на Бахмутському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Українські військові знищили 104 окупантів, ще 166 дістали поранень, а шестеро потрапили в полон.

– Наші Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку фронту, тиснуть на ворога по флангах – північному та південному, – наголосив Череватий.

За його словами, путінські війська чинять там потужний опір. Лише за добу вони завдали 445 ударів по українських позиціях зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, здійснили два авіанальоти.

Водночас ЗСУ знищили:

дві ворожі РСЗВ Град;

протитанковий ракетний комплекс;

бойову розвідувальну машину;

один командно-спостережний пункт батальйону;

три польові склади з боєприпасами.

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти тричі за добу намагалися атакувати позиції української армії, завдали 303 ударів із артилерії та трьох авіаударів.

Під час відбиття атак 22 окупанти були знищені, 59 зазнали поранень. Ліквідовано два міномети, безпілотник і склад з боєприпасами.

Нещодавно керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявляв, що після невдалого заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина його найманці більше не воюватимуть проти України.

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