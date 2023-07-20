У РФ немає ракет, здатних зламати нашу волю: Зеленський про атаку на Одесу та Миколаїв
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на нічний удар РФ по Одесі та Миколаєву, внаслідок якого загинуло двоє людей, заявив, що “немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти”.
– Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені і загиблі… Мої співчуття рідним та близьким! – наголосив глава держави.
Він подякував усім, хто захищає міста, людей та наше небо – воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам.
– Дякую працівникам портів, які роблять усе, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя! Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла, – підсумував президент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька