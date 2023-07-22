Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Терміново
Вибухи у Києві під час тривоги – що відомо
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

”Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв

Сергій Наєв

Заходів із розташування на території Білорусі найманців приватної військової компанії Вагнера вживають з метою залякування та психологічного тиску на українців.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Заходи, до яких зараз долучаються члени ПВК Вагнера, відбуваються з метою психологічного тиску на населення України. Задля залякування, – зазначив він.

Генерал наголосив, що українців не треба лякати, а українські військові роблять все, щоб ворожі розвідувальні диверсійні групи не могли успішно діяти на території України, зокрема і в Чорнобильській зоні (Київська область).

Наєв також розповів про заходи для попередження дій ворога. Так, протягом останнього тижня:

  • зруйновано п’ять ділянок доріг, що вели до державного кордону з між Україною та Білоруссю;
  • утворено й заміновано понад 60 лісових завалів;
  • закладено понад 2,5 тис. протитанкових мін.

Також на постійній основі – щотижня – відбуваються тренування українських військових.

Наєв наголосив, що воїни “дуже вмотивовані й натреновані” та роблять все для захисту країни.

Найманців ПВК Вагнера почали перекидати до Білорусі після їхнього невдалого заколоту в РФ.

Спроба заколоту “вагнерівців” на чолі з Євгеном Пригожиним тривала приблизно добу – 23-24 червня. Бойовики не завершили свій “похід на Москву” та повернулися до таборів після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Однією з умов домовленостей було переміщення найманців до Білорусі.

Сили оборони України наразі додатково підсилюють державний кордон, щоб він був непрохідним для російських окупантів.

Читайте також
Для вчинення диверсій: РФ перекинула до кордону з Україною нову ДРГ
“Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв

Джерело: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Білорусь, Війна в Україні, ЗСУ, ПВК Вагнера, Російська агресія, Сергій Наєв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Через детонацію боєприпасів мешканців Октябрського відселяють за 10−13 км — Чубаров
Рефат Чубаров
Щодня вигризаємо територію: в Міноборони заявили, що військова ініціатива перейшла до ЗСУ
Війна в Україні
З’явилося відео, як в Октябрському після вибухів спалахнула залізнична станція
“Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Україна ще не задіяла всю бойову міць: Салліван про контрнаступ ЗСУ
Джейк Салліван
ЗСУ вразили скупчення окупантів у Скадовському районі: знищено С-300 і склад БпЛА
Війна в Україні
Відео
Суспільство Пояснюємо
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки

Хто може стати помічником ветерана та які обов’язки передбачені для таких працівників – читайте в матеріалі.

Яна Брензей, Юлія Соколова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.07.2023)
“Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.07.2023)
“Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.07.2023)
“Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.07.2023)
“Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь