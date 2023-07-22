”Вагнерівців” перекидають до Білорусі з метою психологічного тиску на українців – Наєв
Заходів із розташування на території Білорусі найманців приватної військової компанії Вагнера вживають з метою залякування та психологічного тиску на українців.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
– Заходи, до яких зараз долучаються члени ПВК Вагнера, відбуваються з метою психологічного тиску на населення України. Задля залякування, – зазначив він.
Генерал наголосив, що українців не треба лякати, а українські військові роблять все, щоб ворожі розвідувальні диверсійні групи не могли успішно діяти на території України, зокрема і в Чорнобильській зоні (Київська область).
Наєв також розповів про заходи для попередження дій ворога. Так, протягом останнього тижня:
- зруйновано п’ять ділянок доріг, що вели до державного кордону з між Україною та Білоруссю;
- утворено й заміновано понад 60 лісових завалів;
- закладено понад 2,5 тис. протитанкових мін.
Також на постійній основі – щотижня – відбуваються тренування українських військових.
Наєв наголосив, що воїни “дуже вмотивовані й натреновані” та роблять все для захисту країни.
Найманців ПВК Вагнера почали перекидати до Білорусі після їхнього невдалого заколоту в РФ.
Спроба заколоту “вагнерівців” на чолі з Євгеном Пригожиним тривала приблизно добу – 23-24 червня. Бойовики не завершили свій “похід на Москву” та повернулися до таборів після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Однією з умов домовленостей було переміщення найманців до Білорусі.
Сили оборони України наразі додатково підсилюють державний кордон, щоб він був непрохідним для російських окупантів.
Джерело: Командування Об’єднаних сил ЗСУ
Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ