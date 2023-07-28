РФ може гатити по літаках – Ігнат про заяву Ryanair щодо відновлення польотів

Україна навряд чи скоро відкриє повітряний простір для літаків цивільної авіації.

Так речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини, прокоментував прагнення авіакомпанії Ryanair відновити польоти в Україні.

За словами Юрія Ігната, приємно, що, навіть попри війну, компанії мають бажання завоювати український авіаційний ринок, але наразі складно зрозуміти, як в умовах воєнного стану здійснювати польоти.

– У нас був зерновий коридор, із якого Росія одноосібно вийшла. Вони (авіакомпанії, – Ред.) із Росією домовлятимуться, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори? Як страхувати борти та життя людей, коли літають ракети? – перераховує проблемні питання Юрій Ігнат.

Російські окупанти, додає речник командування Повітряних сил ЗСУ, можуть бити й по стоянці літаків, прикриваючись заявами, що там була зосереджена західна техніка.

Приклад Ізраїлю, де, попри запуски ракет, працює авіасполучення, теж не є прийнятним для України.

– Ізраїль може себе повністю прикрити, бо має невелику територію. Україна ж має велику територію, а ракети різних типів летять звідусіль, – пояснює Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що днями виконавчий директор найбільшої в Європі бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив про прагнення відновити польоти в Україні до кінця 2023 року.

Наразі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розглядає варіант відновлення обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова.

Повітряний простір в Україні закритий із 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення до України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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