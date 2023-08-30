Ця війна закінчиться війною дронів, Україні слід нарощувати виробництво – Загороднюк

Розв’язана РФ повномасштабна війна в Україні може завершитися “війною дронів”. А тому нашій державі варто нарощувати власне виробництво безпілотників.

Таку думку висловив в ефірі телемарафону Єдині новини Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України в 2019 – 2020 роках.

– Війна еволюціонує. Вона не така, якою її уявляли півроку тому, і точно не така, якою її уявляли півтора роки тому. Багато засобів не працюють, – зазначив він.

Загороднюк уточнив, що в України є непогані розробки безпілотників, при масштабуванні виробництва яких “ми можемо закрити дуже велику кількість питань”.

За його словами, під час війни все змінюється швидко, і наша держава має відбудовувати власне виробництво.

– Ми маємо розуміти, що буде війна дронів. Ця війна закінчиться війною дронів, це абсолютно точно, – наголосив Загороднюк.

Він додав, що хто швидше наростить спроможність, вийде на найкращі зразки – той матиме перевагу під час “війни дронів”.

Загороднюк вважає, що Росія готується до затяжної війни, “якій не буде кінця”. А Україна має зруйнувати ці плани агресора.

– Путіну зараз абсолютно невигідно закінчувати війну, в жодному вигляді. Тому що він її не закінчить перемогою, а зафіксувати якісь поразки – для нього це може бути самогубством, – пояснив Загороднюк.

За даними Держспецзв’язку, в середньому за добу Сили оборони України втрачають 40-45 розвідувальних безпілотників як іноземного, так і українського виробництва.

Тим часом у складі Військово-морських сил ЗСУ створили окрему бригаду для оперативного використання морських ударних дронів.

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