Маємо різномаїття ППО, як ніде у світі: Ігнат про можливі масовані атаки восени

Повітряні сили готуються до можливого посилення осінніх атаках з боку РФ, і зараз Україна більш підготовлена, ніж рік тому, коли не мала такого різноманіття засобів ППО від західних партнерів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефір телемарафону Єдині новини.

– Українці готові, енергетики також підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона, безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з’явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись сьогодні, то ми вже маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі. Як жартують наші зенітники, такий собі вінегрет, – наголосив він.

За його словами, усі ці засоби доповнюють радянську техніку, яка досі працює в Україні – це і С-300, і Бук, і С-125.

– Увесь цей вінегрет чи солянка працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО, захищаючи міста та стратегічні об’єкти, – зауважив Ігнат.

Доповнити систему ППО, наголосив він, могли б винищувачі F-16, які прикривають з повітря та перехоплюють ворожі цілі на підступах.

Речник Повітряних сил також нагадав, що у ворога вже немає того запасу ракет, який був рік тому, водночас РФ збільшує виробництво дронів, тому треба бути готовими, і нічна атака по Одеській області є тому підтвердженням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

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