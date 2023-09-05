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Валерій Савицький, редактор стрічки

ДБР викрило ділків, що продавали одяг і амуніцію ЗСУ через інтернет

Обшук ДБР
Фото: ДБР

Правоохоронці виявили протиправну схему з продажу одягу та іншої військової амуніції Збройних сил України через одну з відомих інтернет-платформ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідчих, зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано “Власність ЗСУ. Не для продажу”.

Правопорушники розгорнули свою діяльність у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. До схеми було залучено щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин і ще троє цивільних осіб.

У ДБР повідомили, що військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через інтернет-платформу. Також зловмисники приймали й окремі замовлення від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою.

31 серпня правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, за місцем проживання причетних до вчинення злочину осіб, та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків було виявлено та вилучено:

  • банківські картки;
  • засоби зв’язку;
  • записи з чорною бухгалтерією;
  • тисячі одиниць військового спорядження.
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Фото: ДБР
Обшук ДБР
Обшук ДБР
Обшук ДБР
Обшук ДБР

Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, 30 серпня працівники ДБР виявили махінації з висновками військово-лікарської комісії у місті Хмільник Вінницької області.

А 22 серпня ДБР і Нацполіція провели обшуки у ТЦК і СП та військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

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амуніція, ДБР, ЗСУ, обшук
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